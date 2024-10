MPTCU pede suspensão do pagamento do Pé-de-Meia após revelação do UOL

O subprocurador-geral do TCU Lucas Furtado ingressou com representação para que a Corte de Contas suspenda os pagamentos aos beneficiários do programa Pé-de-Meia até que o plenário delibere sobre as ilegalidades na execução do programa.

O UOL revelou que o governo está executando o programa fora do orçamento da União. A manobra fere a própria legislação do Pé-de-Meia, além de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição.

O que dizem as leis

Lei 14.818/24 (Pé-de-Meia)