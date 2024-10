Um quarto do Líbano está sob ordens de evacuação de Israel

A ofensiva militar de Israel sobre o Líbano obrigou mais de 1,2 milhão de pessoas a se deslocarem de suas casas e cidades. Dados publicados nesta terça-feira pela ONU revelam que um quarto do país está, hoje, sob ordens de evacuação por parte dos militares israelenses.

O governo de Benjamin Netanyahu alega que a ofensiva tem tido, como objetivo, desmantelar posições do Hezbollah, principalmente no sul do território libanês.

Segundo Rema Jamous Imseis, diretora regional do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, "a escalada do conflito e a intensificação dos ataques aéreos israelenses no Líbano estão causando um impacto cada vez mais devastador sobre os civis do país, fazendo com que mais pessoas fujam para a Síria".



"Mais pessoas estão sendo deslocadas no Líbano todos os dias", disse.