O discurso lido por Lula para os outros líderes do Brics mostrou que sua viagem à Rússia, cancelada após a queda no banheiro do Alvorada, teria sido um desperdício de verbas públicas. Por tudo o que disse e também pelo que silenciou, os sete minutos de videoconferência pareceram de bom tamanho. Beneficiado pela ausência, Lula lançou uma uma novidade culinária, a fritura à distância. Fritou Nicolás Maduro sem tocá-lo. Terceirizou ao profissionalismo do Itamaraty o manuseio da frigideira que deixou bem passada a pretensão da Venezuela de se integrar ao Brics.