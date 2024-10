Futebol, religião e política se misturam em disputa PT x PL em Fortaleza

A imagem gerou burburinho no Fortaleza, que publicou uma nota do Conselho Deliberativo em suas redes sociais oficiais criticando o presidente da torcida pela foto. "O fato é muito grave pelo uso de cores, marcas e símbolos do clube, torna-se desrespeitoso, vil e maldoso por vir à tona justamente no aniversário do clube, durante a celebração."

A nota ainda fez críticas duras a Evandro Leitão, que seria uma pessoa que "persegue" o Fortaleza —o que foi rechaçado por Evandro, que promete apoio às duas equipes, se eleito.

Difícil acreditar que o conteúdo e o momento da publicação sejam obra do acaso. A verdade é que Evandro Leitão prejudicou a instituição Fortaleza Esporte Clube no passado, divide os tricolores no presente e, ao que tudo indica, perseguirá o clube no futuro.

Nota do Conselho Deliberativo do Fortaleza

O período em que Leitão foi presidente no Ceará também foi lembrado na campanha, citado em vários momentos debater falas públicas dos rivais. Até um jingle foi feito por André: "seu clube não soube administrar, quer fazer com Fortaleza o que fez com o Ceará."

Em razão da rivalidade, e por ter passado pelo rival, muitos eleitores de Evandro que torcem pelo Fortaleza estão fazendo uma espécie de contra-campanha, com o slogan: "quem é leão vota no Leitão."

Evandro sempre rebateu dizendo que saneou as contas do clube e o fez crescer. "Eu tenho muita honra de ter passado pelo Ceará, onde peguei o time desacreditado e deixei em um outro patamar", disse, no primeiro debate do segundo turno, dia 14.