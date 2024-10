O novo Datafolha revela que o relógio tornou-se para Boulos um adversário mais poderoso que Ricardo Nunes. Em uma semana, estreitou-se de 18 para 14 pontos percentuais a vantagem do prefeito sobre o desafiante: 49% a 35%. Ainda assim, a pesquisa sinaliza que Boulos precisaria escalar um Everest em 72 horas para evitar a reeleição de Nunes no próximo domingo. Quem desafia a maior montanha do mundo enfrenta nevascas e avalanches. A escalada de Boulos inclui um outro obstáculo duro de roer. Às vésperas da votação, o candidato ainda é rejeitado pela maioria absoluta do eleitorado paulistano (55%). Esse índice de rejeição era de 58% no início do segundo turno. Oscilou para baixo graças às concessões feitas por Boulos à direita. Mas o tempo disponível é infinitamente menor do que o desejo de virada.