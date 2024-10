'Jabutis' de Joesley e Suarez avançam no Senado e podem custar R$ 247 bi

Segundo apurou a coluna, o senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator do projeto, vai conversar com líderes do Senado e com representantes do ministério de Minas e Energia para construir um "acordo possível".

O objetivo é apresentar o relatório na segunda semana de novembro. Se houver entendimento, a votação pode ser rápida.

"Estou me debruçando, falando com os líderes do Senado, da Câmara, do governo federal e, em meados de novembro, vamos dar um desfecho a esse importante projeto", disse o senador, referindo-se ao PL das eólicas, num vídeo publicado em suas redes e gravado logo após deixar a Assembleia Nacional do Maranhão poucos dias atrás.

No total, o PL das eólicas recebeu oito "jabutis" na Câmara que, se mantidos no Senado, podem representar um custo de R$ 658 bilhões até 2050 e um aumento de 11% na conta de energia dos brasileiros, conforme estudo da consultoria PSR.

"A regulamentação das usinas eólicas offshore é muito positiva para incentivar investimentos, mas por conta dos penduricalhos o restante do setor tem pavor desse projeto", disse à coluna Luiz Fernando Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia.

Sob encomenda