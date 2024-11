Bolsonaro soou em entrevista como um cínico réu confesso Após tirar férias do próprio ócio, Bolsonaro desembarcou em Brasília. Concedeu uma reveladora entrevista. Nela, soou como um cínico réu confesso. Indiciado como golpista, admitiu que procurou saber "se existia alguma maneira na Constituição para resolver o problema." Que problema? "Tinha insatisfação no Brasil", limitou-se a dizer. De fato, havia uma insatisfação difusa no país em 2022. Mas a maioria do eleitorado despejara seu descontentamento nas urnas, enviando Bolsonaro mais cedo para casa. Tomado pelas palavras, o derrotado cogitou quase tudo, até a decretação de um estado de sítio. Só não pensou em passar a faixa para Lula. Veja o texto completo de Josias de Souza