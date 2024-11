O campo minado que ataca nossos avós mais queridos

Em 2013, 4.816 idosos morreram vítimas de queda da própria altura. Já em 2022, esse número saltou para 9.592.

Dez mil mortes são um número escabroso para qualquer tipo de fatalidade, não?

Já é a terceira causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos. As quedas mataram 70.516 idosos entre 2013 e 2022 no país.

Calçadas ficam em um limbo legal no Brasil. Até em áreas ricas, de Higienópolis à Barra da Tijuca. Nas duas maiores cidades brasileiras, a responsabilidade pela manutenção e o reparo das calçadas é do proprietário, inquilino, condomínio ou comércio, que podem ser notificados e receber uma multa. Alguém se lembra de alguma punição do tipo? Nesse caso, nem indústria da multa surge.

Com sorte, todos envelheceremos. E aos 70, os 80 do futuro, a maioria não vai aceitar ficar em casa isolado vendo novelas antigas. Cada geração que envelhece é mais ativa que a anterior. Mas estamos deixando um campo minado para todos cairmos.

No velório de Jayme Kow, no Cemitério Israelita do Butantã, amigos e parentes se perguntavam se teria chovido no dia. Os filhos Fábio e Ilan, inconsoláveis. Não, o solo estava seco. Será que a calçada estava boa? Ele teria tropeçado? Foi um mau jeito? Ninguém viu, ninguém sabia. Mas nossas calçadas estão sempre de mau jeito.