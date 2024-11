Igreja de cidade submersa em PE sofre desgaste e moradores pedem restauro

Submersa há 36 anos, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no município de Petrolândia, no sertão de Pernambuco, está sofrendo com as ações de tempo, agravadas por ações consideradas de vandalismo.

A igreja é um local turístico e considerado uma relíquia porque é a única parte visível da antiga cidade que foi submersa para dar lugar à barragem da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, comandada pela Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco).

As pessoas que lá moravam foram deslocadas para outra área, e onde viviam virou um lago de visitação pública (saiba mais abaixo). Isso lhe rendeu o título de Atlântida brasileira.