Moraes assobia e toca flauta ao mesmo tempo, com aval dos outros ministros

Por outro lado, tem a profundidade de um dedal de costureira o argumento de que não é ideal julgar com dez ministros. Isso porque há possibilidade de convocação de ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça). E caso se mantenham os dez e haja empate, aplica-se, no processo criminal, o "in dubio pro reo" (na dúvida, decide-se em favor do réu).

Fala-se muito, também, em se ameaçar ou ofender juízes para afastá-los do processo. Aí, estamos no campo das hipóteses.

Em todas as hipóteses, a resposta já foi lembrada por Pajardi: "sulla imparzialità del giudice non possiamo assolutamente transigere" (sobre a imparcialidade do juiz, não podemos absolutamente transigir).