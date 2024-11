Ninguém deveria cometer o mesmo erro duas vezes, pois a possibilidade de escolhas, em matéria de equívocos, é inesgotável. Em junho, uma reação das ruas e das redes sociais forçou a Câmara a congelar a apreciação de projeto de lei equiparando o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Nesta quarta-feira, os deputados voltaram a flertar com o obscurantismo na Comissão de Constituição e Justiça. Por 35 votos a 15, o colegiado aprovou proposta de emenda constitucional que proíbe qualquer tipo de aborto no país, mesmo nos casos em que a lei autoriza. Desde 1940, o Código Penal permite o aborto em casos de estupro ou quando há risco de morte para a mãe. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal autorizou também o aborto de fetos com má-formação do cérebro, os anencéfalos. A emenda da CCJ transforma tudo em letra morta.