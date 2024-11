Deputados querem barganhar corte de gasto por liberação de emendas por Dino

Os parlamentares querem barganhar a aprovação do pacote de corte de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela liberação das emendas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino.

Deputados e senadores ouvidos pela coluna são favoráveis à redução de gastos da máquina pública, mas aguardam o detalhamento do conteúdo do pacote de Haddad, que será apresentado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Além disso, há relatos na equipe de articulação política do governo de incômodo com o represamento das emendas após a decisão do ministro Dino. Os parlamentares avisaram no Planalto que não devem votar nem o pacote, nem o Orçamento do próximo ano até a situação ser resolvida. Eles dizem estar sendo cobrados nas suas bases pelos prefeitos.