Zanin, do STF, aponta graves indícios de 'comércio de decisões do STJ'

Andreson se apresentava em Brasília como advogado, mas não tinha carteira profissional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Os diálogos do lobista mostram que ele exibia proximidade com servidores e magistrados, tinha acesso a minutas antecipadas de decisões de ministros do STJ e dizia ter o poder de influenciar essas decisões.

A PF descreveu suspeitas de atos ilícitos de Andreson na tramitação de doze processos do STJ, que incluíam a obtenção de minutas antecipadas e diálogos sobre pagamentos a servidores do tribunal. De acordo com as investigações, ele atuava em conjunto com sua mulher, a advogada Mirian Ribeiro Gonçalves, que ingressava formalmente nos autos, enquanto o lobista trabalhava por fora.

Com base nos fatos apresentados pela PF, Zanin apontou que a atuação ilícita de Andreson se manteve em datas recentes, o que justifica a sua prisão preventiva.

"A atuação do investigado Andreson de Oliveira Gonçalves é demonstrada de forma veemente nos autos, revelando-se bastante indiciária sua decisiva função no verdadeiro comércio de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça. Seu destaque e sua posição de comando e ingerência sobressaem", escreveu o ministro.

As suspeitas envolvendo a atuação de Andreson de Oliveira Gonçalves chegaram ao conhecimento dos investigadores após o assassinato do advogado Roberto Zampieri, no fim do ano passado, em Cuiabá.

O Ministério Público apreendeu o celular do advogado assassinado para apurar o crime e constatou diálogos envolvendo venda de decisões de desembargadores de Mato Grosso. Por isso, o material foi enviado ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e compartilhado com a Polícia Federal.