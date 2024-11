Para Valdemar, cadeia é prejuízo menor do que perder o comando do PL

Segundo Tales, a principal acusação contra Valdemar tem relação com os laudos falsos apresentados por ele dizendo que as urnas foram fraudadas.

Ele apresentou laudos falsos de que 200 mil urnas foram fraudadas. Entrou com recurso contra o resultado da eleição, com base nisso. E aí, descobriram que eram fakes e ele foi processado. O Alexandre de Moraes aplicou uma multa pequena de R$ 22 milhões.

E ele ficou em pânico ali, porque o que dói para o Valdemar mesmo é o bolso. Por que vale a pena ser presidente de partido no Brasil hoje em dia? É botar dinheiro no bolso. Você pega dinheiro no Brasil público, fundo partidário, fundo eleitoral e bota no bolso. E você é super poderoso porque você decide para quem o partido vai distribuir a parte que lhe cabe. E o Valdemar está nesse jogo há séculos.

O Valdemar é tão apegado a isso que ele chegou a ser preso no mensalão. Ele foi condenado em 2013 a sete anos de prisão. Foi preso em 2013. Em 2014, pegou uma domiciliar. Em 2015, teve um indulto, foi no governo Dilma. Teve um indulto porque o PL era da base do governo, e a Dilma estava fraca, estava sofrendo um tremendo ataque do Congresso e deu no que deu. E aí ele saiu. Saiu, mas ele naquela época continuou preso com o controle do partido.

Tales ressaltou que os bolsonaristas estão armando para tirar Valdemar da presidência do PL.