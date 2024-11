Instituições resistiram à tentativa de golpe por um triz, avalia professor

A sociedade brasileira, a conjuntura internacional e as instituições resistiram à tentativa de golpe por um triz, afirmou Oscar Vilhena Vieira, professor e diretor da FGV Direito SP, em entrevista ao Análise da Notícia desta quarta-feira (27).

Evidentemente que a conjuntura brasileira tem que ser analisada pelo lado das instituições, que é o que nós podemos fazer, porque ninguém consegue ser analista da sorte ou do azar, né, mas é fato que ter algumas pessoas incompetentes planejando o golpe, assim como ter algumas pessoas comprometidas com a defesa das instituições no lugar certo, na hora certa, essas duas coisas ajudaram.