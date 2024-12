Lula é pior do que já foi, e não sabe se terá tempo para mudar O que mais assusta na pesquisa Quaest não é a constatação de que a maioria dos brasileiros se recusa a considerar a gestão Lula melhor que a de Bolsonaro. Para 37%, é pior. Para 20%, igual. Espantosa mesmo é a percepção de que Lula tornou-se aos olhos da sociedade um líder muito diferente de si mesmo. Às vésperas do aniversário de dois anos, Lula 3 é avaliado positivamente por 34% dos brasileiros. Lula 1 obteve na mesma época taxa positiva de 41%. Lula 2 chegou ao final do segundo ano estalando de aprovação: 73%. Veja o texto completo de Josias de Souza