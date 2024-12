Prisão vip de general contrasta com cana dura da ralé do golpe Preso às vésperas do Natal num quartel da Vila Militar, no Rio de Janeiro, o general Braga Netto comerá o panetone que o diabo amassou. Foi recolhido a uma "Sala de Estado Maior". Coisa fina. Consiste num apartamento com banheiro privativo, roupas de cama e banho limpas, armário, televisão, geladeira e ar-condicionado. O cardápio de oficial. Inclui café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Braga Netto encontra-se num quartel submetido ao Comando Militar do Leste, que chefiou durante o governo de Michel Temer. Está, por assim dizer, em casa. Com alguma camaradagem terá banhos de sol prolongados, podendo circular pelos corredores da unidade. Em caso de necessidade, dispõe de atendimento médico e odontológico gratuito e imediato. Veja o texto completo de Josias de Souza