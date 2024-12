Jovem Pan e Tiago Pavinatto são condenados por ofensa a desembargador no ar

Na ação, Vieira disse que a imprensa tem o direito de discordar e de criticar de modo incisivo uma decisão judicial, mas afirmou que os comentários ultrapassaram os limites de urbanidade e da liberdade de expressão. Ele afirmou ter sido atingido em sua honra e dignidade.

A Jovem Pan se defendeu no processo declarando não ter ingerência alguma sobre os comentários, que foi pega de surpresa, que programa ocorreu "ao vivo", e que a direção da emissora advertiu os dois, exigindo que se retratassem publicamente.

Diante da recusa, disse, Pavinatto foi demitido e Rodolfo deixou de fazer parte do quadro de convidados dos programas. "Houve uma grave quebra de confiança, uma vez que se utilizaram do espaço do programa para proferir agressões", afirmou a Jovem Pan à Justiça.

Tiago Pavinatto disse no processo que o caso lhe causara "repulsa" e que ficou indignado, tomado pela "cólera", ao saber da decisão de absolvição, da qual o desembargador atuou como relator do processo.

"Tiago interpretou o julgado como uma afronta à sociedade e um flagrante violação dos direitos da menor envolvida", afirmou a sua defesa à Justiça.

"Não houve uma ofensa à pessoa do autor do processo, mas à sua decisão, na condição de relator."