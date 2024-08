Rafael Maeda Pires, 31, o Japa, apontado pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) como homem forte do PCC (Primeiro Comando da Capital) até maio de 2023, quando foi encontrado morto no Tatuapé, zona leste paulistana, agenciava jogadores de times grandes do futebol paulista. O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) investiga se as contratações dos atletas foram bancadas licitamente ou com capital proveniente do tráfico de drogas comandado por integrantes da facção criminosa, em um esquema de lavagem de dinheiro.