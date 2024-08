'Pode ser a última chance', afirmam EUA sobre evitar guerra regional

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, começou sua nona viagem pelo Oriente Médio desde que o conflito eclodiu em 7 de outubro de 2023. Mas, para negociadores e diplomatas, essa promete ser sua viagem mais importante. O objetivo é o de tentar garantir um cessar-fogo entre Israel e Hamas e, assim, evitar o que pode ser uma guerra generalizada pelo Oriente Médio.

O próprio Blinken admitiu que se trata da possivelmente da "última oportunidade". Sua viagem tem como missão convencer o governo de Benjamin Netanyahu de aceitar um acordo, enquanto os negociadores continuam o diálogo no Qatar e no Egito com o Hamas.

O governo do Irã já deixou claro que apenas um cessar-fogo em Gaza pode prevenir que o regime de Teerã retalie Israel como parte de uma resposta pelas mortes dos líderes do Hezbollah e do Hamas, há duas semanas.