Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra: as máfias italianas parceiras do PCC Dois cartões postais de Nápoles enviados nos anos 1990 por Bruno e Renato Torsi (ambos membros da Camorra presos na Penitenciária de Rebibbia, em Roma) para Mizael Aparecido da Silva, o Miza (fundador do Primeiro Comando da Capital), indicavam já naquela época a ligação da facção com a máfia italiana. Os irmãos camorristas, presos no luxuoso bairro dos Jardins, em São Paulo, em 1990, acusados por sequestro, cumpriram pena com Mizael na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, onde ajudaram os criadores do PCC a organizar a facção criminosa. Veja o texto completo de Josmar Jozino