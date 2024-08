Mais de 50 empresas pedem para atuar com bets, e sites podem passar de 150

A outorga custa R$ 30 milhões e valerá por cinco anos. A estimativa do Ministério da Fazenda é arrecadar R$ 12 bilhões por ano.

A lei que institucionaliza este mercado foi aprovada no ano passado pelo Congresso. As regras para a atuação das empresas foram definidas em dez portarias publicadas neste ano.

A principal questão no momento está sendo a maneira como o país vai lidar com as pessoas viciadas em jogo. Ainda que houvesse um mercado ilegal de apostas, a legalização deve ampliar o setor e, portanto, o número de pessoas afetadas.