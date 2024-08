PCC usava grupo de WhatsApp com membros de SP para combinar crimes no Ceará

Um grupo de WhatsApp criado para dinamizar a comunicação e a ação do PCC na região do Cariri, no Ceará, foi descoberto pela polícia. As mensagens para combinar crimes na região se tornaram prova contra membros da facção.

O grupo tinha quatro números com DDD 11, o que sugere que havia uma comunicação da liderança paulista com membros no interior cearense.

As promotorias de Combate ao Crime Organizado do MP-CE (Ministério Público do Ceará) denunciaram 26 pessoas —o grupo tinha 28 integrantes. As investigações foram realizadas em 2023, quando o grupo passou a responder pelos crimes de organização criminosa armada e tráfico de drogas.