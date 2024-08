Maduro usa aplicativo de celular como arma de repressão

Ativistas de direitos humanos denunciam o governo de Nicolás Maduro pelo uso de um aplicativo de celular como instrumento de repressão.

De acordo com a entidade Anistia Internacional, Maduro incentivou os venezuelanos a denunciar por meio do VenApp, um aplicativo do governo, os manifestantes que questionassem sua reeleição.

"De acordo com grupos de direitos humanos, milhares de pessoas foram presas desde então e mais de uma dúzia foi morta em uma repressão pós-eleitoral contra a oposição", disse a entidade, reconhecida por sua atuação pelos direitos humanos inclusive contra o regime militar no Brasil (1964-1985). Na ONU, as investigações preliminares apontam para mais de 2.000 presos desde 28 de julho, dia da eleição.