PCC planeja atentados em represália a suposta opressão em prisões federais Um comunicado apreendido em diversas unidades prisionais, atribuído ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e ordenando o levantamento de endereços de policiais penais, colocou em alerta o sistema prisional do estado de São Paulo. O Gaeco (Grupo de Atuação especial e de Combate ao crime Organizado) subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) confirma a apreensão dos bilhetes e tenta checar a veracidade ou não do conteúdo da mensagem. Veja o texto completo de Josmar Jozino