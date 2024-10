Bilhete escrito à caneta

PCC planeja atentados em represália a suposta opressão em prisões federais Imagem: Reprodução

A mensagem informa ainda que o prazo para a coleta desses dados termina no próximo dia 17, ou seja, na próxima quinta-feira. O bilhete é assinado pela "sintonia final", que segundo o MP-SP é formado pela cúpula da organização criminosa. Há ainda a citação de que haverá represálias, mas não explica os motivos.

Escrito à caneta e um pedaço de papel, uma das nove linhas traz um trecho ameaçador. O comunicado deixa claro que providências contra os policiais penais serão tomadas à altura e que a "sintonia final" aguarda o levantamento dos dados em 30 dias em caráter de urgência.

Uma fonte do MP-SP afirmou à reportagem que o "salve" chegou a várias unidades prisionais espalhadas pelo estado e que o recado foi transmitido em forma de bilhete porque os bloqueadores de telefone celular estão funcionando nos principais presídios do estado.

O Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo) vê com preocupação a ameaça feita contra a categoria. Os policiais penais estão em alerta e redobraram os cuidados para evitar possíveis ataques.