Pesquisa mostra os jornalistas mais atacados no 1º turno; veja os 10 mais

E os dez veículos de comunicação que mais receberam menções ou comentários hostis foram: GloboNews, UOL, Metrópoles, G1, CNN, O Globo, Folha de S.Paulo, TV Globo, O Estado de S.Paulo e Veja.

De acordo com o levantamento, os ataques variaram de agressões diretas a um discurso estigmatizante. Expressões como "mídia podre", "jornalismo tendencioso", "extrema imprensa", "imprensa militante", "jornalismo imparcial" e "imprensa vendida" foram frequentemente usadas para descredibilizar profissionais e veículos.

A hashtag mais adotada para coordenar ataques foi #globolixo, mesmo contra veículos que não tem relação com a empresa. O que indica que ela se tornou um termo para hostilização ao jornalismo em geral.

Nas três primeiras semanas, o X ocupava o primeiro lugar em número de ataques (mais de 34,7 mil, confirmando o caráter tóxico para a liberdade de imprensa da rede de Elon Musk. Após o bloqueio, que durou até esta terça (8), quando a empresa voltou a cumprir as leis e decisões judiciais brasileiras, o TikTok assumiu a dianteira, com cerca de 4,4 mil ataques em 20 dias. No Instagram, foram mais de 4,8 mil ataques em sete semanas.

Os principais perfis agressores se apresentam como conservadores de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas as principais ondas de violência se formaram pela ação de eleitores do candidato Pablo Marçal (PRTB), em São Paulo. Por exemplo, contra jornalistas que questionaram o candidato em sabatinas e debates.

O levantamento aponta que os seguidores de Marçal tentavam atrelar a atuação dos jornalistas e veículos a partidos de esquerda ou insinuar que eram comprados ("caiu o Pix").