Condenado por roubo e receptação, Jefferson Ferreira de Souza, 33, saiu do CR (Centro de Ressocialização) de Itapetinga (SP), em 17 de setembro deste ano, quando assinou alvará de soltura. No 31º dia em liberdade, ele passou a ser investigado por envolvimento em outro crime. Segundo a Polícia Civil, no último dia 18, Jefferson deu fuga aos criminosos que atacaram a tiros de fuzil o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos). Os atiradores usaram no atentado um Nissan March. O veículo foi incendiado no Rodoanel Mário Covas, em Osasco.