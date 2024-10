Prefeito de Taboão da Serra tem estado de saúde estável e respira sem aparelhos, diz boletim

O estado de saúde do prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio (Podemos), vítima de um atentado na tarde da sexta-feira, 18, está estável, de acordo com o boletim médico divulgado neste domingo, 20. Aprígio está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O hospital diz que ele está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos.

Ele deu entrada no hospital na própria sexta-feira, após ferimento na região da clavícula esquerda.