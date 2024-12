A Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira (4), na casa do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto com 10 tiros de fuzis no último dia 8, no terminal 2 do aeroporto internacional de Guarulhos (SP). Diligências estão sendo realizadas pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Policiais foram até o apartamento do delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) no bairro Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Ainda não há informações do que os agentes apreenderam no local.