Fazenda rejeita contraproposta levada por comandantes militares a Lula

O Ministério da Fazenda rejeita a contraproposta que os comandantes das Forças Armadas entregaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a reforma da previdência dos militares.

No último sábado, os comandantes do Exército, da Marinha e do Aeronáutica e o ministro da Defesa, José Mucio, foram recebidos por Lula no Palácio do Alvorada.

Segundo apurou a coluna, eles argumentaram que as Forças não têm condições de adotar a idade mínima de aposentadoria de 55 anos, porque vai atrapalhar o tempo de serviço e as promoções dos oficiais.