A Polícia Civil procura D.S.A., conhecido como Didi, investigado por suposto envolvimento com os mandantes do assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto com 10 tiros de fuzis no mês passado no aeroporto internacional de Guarulhos (SP).



Gritzbach delatou integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e policiais civis suspeitos de corrupção e foi fuzilado em 8 de novembro após desembarcar no terminal 2 do aeroporto com a namorada Maria Helena Paiva Antunes, 29, um motorista e um policial militar de sua escolta pessoal. Quem é Didi