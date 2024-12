Líder europeia viaja à cúpula do Mercosul e acordo 'histórico' fica próximo

O palco para o anúncio do acordo está montado: a cúpula do bloco que começa nesta quinta-feira, em Montevidéu. Von der Leyen tem previsto uma reunião com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, assim que pousar na capital do país.

Entre os diplomatas, o colapso de negociações ao longo dos anos levou governos a adotar um tom de cautela desta vez. "Já estivemos muito próximos em outras ocasiões", afirmou um experiente embaixador. Negociadores, porém, admitem que nunca o pacto esteve tão próximo como agora.

Bolsonaro havia fechado acordo, mas com poucos ganhos

Durante o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, o Mercosul e a UE chegaram a fechar um entendimento. Tanto o brasileiro como o então presidente da Argentina, Maurício Macri, queriam dar sinais de que suas políticas externas davam resultados. Naquele acordo, porém, o Brasil cedeu em alguns dos aspectos mais estratégicos, como a abertura do setor de saúde e educação em compras governamentais.

Lula, em 2023, decidiu realizar uma revisão e exigiu mudanças no tratado. Assim, conseguiu excluir do pacto a abertura das licitações do SUS, preservando a indústria nacional de remédios. Áreas sociais também foram excluídas.

Um impasse ainda ficou estabelecido diante da exigência por parte dos europeus sobre critérios ambientais.