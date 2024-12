"Uzmercáduz" de pesquisa é a escória do Brasil: saudade do caos restaurador

Em 8 de março, vocês se lembram, confrontado com a brutalidade da Operação Baixada — a suposta caça a bandidos do PCC —, ele mandou bala: pediu que se queixassem à ONU ou ao "raio que os parta". E definiu-se: "Não tou nem aí". A fala valeu como um convite aos assassinos acoitados na PM. E eles mataram sem receio, certos da impunidade. Agora ele o faz de novo: "Olhem os números". Se há uma queda nos homicídios por 100 mil — e ela é verdadeira em vários Estados —, então que liberem de novo as forças da morte: "Olhem os números". E continuará a ser o oximoro predileto dos reacionários de centro — mais uma contradição inelutável.

Eis a saudade do caos restaurador. Mas é "amigo do mercado", é bom que se diga. Doou, por exemplo, a Sabesp para a gestão privada — um sinal inequívoco da modernidade possível nos grotões da decência, ainda que a empresa vencedora do arranjo, a tal Equatorial, tenha pagado pelas ações menos do que elas valiam em Bolsa. A imprensa engoliu o escândalo porque, afinal, a cartilha diz que a gestão privada será sempre melhor do que a pública. Não tendo sido um escândalo protagonizado pelo "lulo-petismo", parece não ser uma coisa assim tão grave... Que venham outros despropósitos modernizadores.

PACOTE DE GASTOS

A saudade do caos restaurador está também na cobertura do pacote de gastos e na abordagem quase orgíaca do dólar a mais de R$ 6. Nem sequer se fez a conta do impacto real nas despesas das medidas propostas. Alguns, com um tantinho de bom senso, mas sem coragem de enfrentar a "doxa", até avaliam que as medidas terão, sim, impacto. Sempre ficou claro: ou se mexia no salário mínimo, ou nada seria sério o bastante. Mexeu-se. Mas aí veio o que foi considerado o grande erro: a isenção do IR para ganhos até R$ 5 mil a partir de 2026, medida compensada pela elevação do imposto para dividendos acima de R$ 50 mil.

A segunda medida não transita na primeira. "Ah, mas aí ficou parecendo que o governo não está realmente empenhado em zelar pelas contas públicas..." Mas esperem: essa isenção descaracteriza ou tira a potência das demais medidas? Reconhece-se que não. Mas aí um "sábio justificador de iniquidades tentou explicar (não vai entre aspas, mas o sentido é o mesmo): é que ficou parecendo que Lula aceitou as demais medidas de má vontade e que não confia o suficiente em Fernando Haddad, e aí os tais "mercados" teriam colocado um preço na falta de convicção do presidente. Entendi: não precisamos de um chefe de estado ou de governo, mas de uma "supernanny" de malcriados "duzmercáduz".

A ECONOMIA

A economia se expandiu 0,9% no terceiro trimestre, e o país pode ter um crescimento de 3,5% neste ano, que se segue aos 3,2% do ano passado, em número revisado. É o melhor desempenho em 13 anos. É grana pública torrada no consumo, criando uma bolha??? Não. O crescimento está ancorado na indústria e nos investimentos, que ficou em7,6% do PIB, acima dos 16,4% no terceiro trimestre de 2023.

A taxa de desemprego está na mínima histórica. Houve crescimento da renda do trabalho em todas as faixas. A inflação não está no centro da meta, mas está muito longe do descontrole. Segundo a OCDE, o Brasil foi o segundo destino de investimentos no primeiro semestre, perdendo apenas para os EUA. No terceiro trimestre, o lucro das 327 empresas listadas na Bolsa cresceu 55% na comparação com igual período do ano passado. A indústria brasileira saltou 30 posições no ranking de 116 países, saindo da 70ª posição para a 40ª. E daí?