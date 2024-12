Polícia procura parente de olheiro envolvido em morte de delator do PCC

A Polícia Civil procura D.S.A., conhecido como Didi, investigado por suposto envolvimento com os mandantes do assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto com 10 tiros de fuzis no mês passado no aeroporto internacional de Guarulhos (SP).



Gritzbach delatou integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e policiais civis suspeitos de corrupção e foi fuzilado em 8 de novembro após desembarcar no terminal 2 do aeroporto com a namorada Maria Helena Paiva Antunes, 29, um motorista e um policial militar de sua escolta pessoal.

Quem é Didi

Segundo investigações, Didi é parente de Kauê do Amaral Coelho, 29, apontado como o olheiro que estava no saguão do aeroporto e avisou aos atiradores o exato momento em que Gritzbach deixava o terminal 2 em direção à faixa de pedestres, onde a vítima foi executada.

Policiais apuraram que Didi é um dos homens que mantiveram o empresário em cativeiro, no Tatuapé, zona leste da capital, em fevereiro de 2022, para cobrar R$ 100 milhões que o empresário teria desviado do narcotraficante Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta.