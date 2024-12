Bloqueio de emendas ainda afeta R$ 5,4 bilhões em indicações

Enquanto o impasse não se resolve, o governo retomou o pagamento de emendas individuais e de bancada. No ofício da SRI ao Tesouro Nacional, nesta terça-feira (3), não são citadas emendas de comissão.

Deputados ouvidos pelo UOL afirmam que o destrave das emendas individuais e de bancada, com o pagamento de R$ 7,8 bilhões, não será suficiente para destravar as votações pendentes na Câmara dos Deputados, como o pacote de contenção de gastos obrigatórios.

Parlamentares contam com a liberação de todas as emendas até o final do ano e uma resolução do pedido da AGU ao Supremo para aprovarem o orçamento do ano que vem. O prazo final para executar as emendas de 2024 é 31 de dezembro.