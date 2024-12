PMs da Rota prenderam Marcos Henrique Soares, suspeito de dar fuga para um dos envolvidos no assassinato de Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro comando da Capital) morto com 10 tiros de fuzis no último dia 8, no terminal 2 do aeroporto internacional de Guarulhos (SP).

Segundo investigações, ele ajudou Kauê Amaral Coelho, 29, a fugir para o Rio e Janeiro depois de resgatar dois atiradores que dispararam 10 tiros de fuzis no empresário. A vítima voltava de Maceió com a namorada Maria Helena Paiva Antunes, 29, um motorista e um PM da escolta particular.