Após vencer eleição, Nunes é soterrado por enxurrada de denúncias em SP

Ricardo Nunes (MDB) não teve muito tempo para comemorar. Após vencer a eleição para a Prefeitura de São Paulo, derrotando o deputado Guilherme Boulos (PSOL), ele passou a ser alvo de uma série de denúncias relacionadas à sua atuação como prefeito ou vereador. Ironicamente, muitas dizem respeito a bolas que haviam sido cantadas por seus adversários ou trazidas por parte da imprensa durante a campanha eleitoral e que não tiveram a devida atenção.

Nesta sexta (6), na capa do UOL, há dois exemplos. Uma investigação de Flávio Ferreira, da Folha de S.Paulo, aponta que o prefeito morou em 2022 em um apartamento de luxo que pertence a um empreiteiro vencedor de R$ 600 milhões em contratos sem licitação com a gestão municipal. Nunes diz que isso é uma "grande e infeliz coincidência".

Ele desembolsou apenas 25% do valor do aluguel, uma vez que o restante foi pago pela imobiliário que intermediou a locação a partir da compensação de uma dívida anterior com ele. A imobiliária é de Ronaldo do Prado Farias, que já teve contratos com creches conveniadas da prefeitura e foi diretor da SPObras, por indicação de Nunes.