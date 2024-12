Marcelo Barbosa Amaral, 25, jogado da ponte da Cidade Ademar, zona sul paulistana, no último domingo, pelo soldado Luan Felipe Alves Pereira, 29, prestou depoimento nesta tarde na 2ª Delegacia Seccional (Sul), no bairro do Brooklin. O rapaz chegou ao distrito policial acompanhado de uma advogada e, segundo agentes policiais, ainda estava bastante assustado com o trauma vivido no final de semana. Ele havia saído de São Paulo, com medo de sofrer novas represálias dos PMs, e tinha ido para uma cidade no interior do estado.