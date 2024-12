Empresário que alugou imóvel a Nunes é campeão de contratos emergenciais

À Folha de S.Paulo, Nunes também atribuiu à esposa a responsabilidade por cuidar da locação do imóvel para a família.

O segundo funcionário do governo a ter relação comercial particular com o fornecedor da prefeitura é um aliado próximo de Nunes e integrante do primeiro escalão da prefeitura, o presidente da Adesampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento), Renan Marino Vieira.

Ele vive em um terceiro imóvel de Marsiarelli, localizado no bairro Jardim Taquaral, e também negou ter tido qualquer relacionamento com o empreiteiro além do pagamento de aluguel.

Após a reeleição de Nunes, Olivatto foi exonerado do cargo de chefe de gabinete da Siurb, a pedido.

Marino Vieira segue à frente da Adesampa. Ele é investigado em inquérito policial aberto depois que um antigo fornecedor da Adesampa o acusou de pedir propina para que continuasse prestando serviços à agência municipal. Vieira nega a acusação.