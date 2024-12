Matheus Soares Brito, 19, esteve com Kauê do Amaral Coelho, 23, no Rio de Janeiro, segundo a Polícia Civil de São Paulo. O preso ontem é acusado de dar fuga ao apontado como olheiro dos assassinos de Antônio Vinícius Gritzbach, 38, morto a tiros em 8 de novembro no aeroporto internacional de Guarulhos. O assassinato completa um mês hoje e Matheus Soares é o único preso acusado de envolvimento no crime. Kauê e o comparsa Matheus Augusto de Castro Mota, 33, estão com prisão temporária decreta e continuam foragidos, assim como os dois homens que mataram a vítima.