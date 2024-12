Uma briga entre dois "cardeais" da Polícia Civil de São Paulo, na última sexta-feira (6), durante evento na academia da corporação, atrapalhou as investigações sobre o assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto a tiros em 8 de novembro no aeroporto internacional de Guarulhos. As trocas de insultos e xingamentos envolveram um policial do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), e uma policial do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). O episódio causou constrangimento aos presentes.