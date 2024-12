Zanin, do STF, determina volta de presidente do TJ-MS ao cargo

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o retorno do desembargador Sérgio Fernandes Martins ao cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Martins foi afastado do cargo no final de outubro, assim como outros quatro desembargadores. Ele é investigado pela PF (Polícia Federal) sob suspeita de integrar um esquema de venda de decisões no tribunal.

A decisão de reintegrar Martins ao cargo, na última quinta-feira (5), atende a um pedido do advogado de Martins, Rodrigo Mudrovitsch, que defendeu não haver indícios de que Martins teria se beneficiado financeiramente de venda de decisões.