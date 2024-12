Governo Tarcísio tenta driblar STF ao prometer tecnologia que ainda não tem

A resposta do governo a Barroso foi dada em meio a uma ação sob responsabilidade da defensora pública Fernanda Balera que alertou para a perda da capacidade de fiscalização dos agentes de segurança com a troca dos equipamentos que gravam de forma ininterrupta por aqueles que precisam ser ligados diretamente pelos policiais ou pela central. A substituição ocorre por decisão de Tarcísio de Freitas e do secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite.

"Os documentos que guiaram o processo de contratação do novo serviço de câmeras corporais da Polícia Militar do Estado de São Paulo não preveem o acionamento automático da gravação no momento de sua implementação", afirma conclusão da nota técnica apresentada pela Defensoria e produzida pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo.

"Caso a corporação opte por incluir essa funcionalidade em seu sistema de câmeras, serão necessárias adaptações ao serviço contratado. Ainda assim, mesmo com aditivos no contrato, algumas formas de acionamento automático podem não ser viáveis devido às limitações da infraestrutura de comunicação do estado de São Paulo."

Diante das novas informações anexadas pela Defensoria Pública à ação, Barroso exigiu, nesta segunda (9), "a manutenção do modelo de câmeras de gravação ininterrupta até que seja comprovada, com base em evidências, a viabilidade técnica e a efetividade operacional dos métodos de acionamento das novas câmeras".

Em sua decisão, ele afirma que "embora o teste tenha sido reportado como bem-sucedido, manifestação mais recente revela que a solução tecnológica ainda não está desenvolvida". E "apesar das inovações, como o acionamento por proximidade via tecnologia Bluetooth e a integração com o sistema de despacho de ocorrência, tais funcionalidades não abrangem o mínimo necessário para o acionamento remoto automático".

De acordo com o presidente do STF, "não estão contempladas as situações de acionamento em razão da detecção de estampidos de tiros, movimentos bruscos e o reacionamento após desativação".