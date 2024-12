Briga entre 'cardeais' atrapalha investigações da morte de delator do PCC

Para o agente do Deic, a checagem da suposta denúncia deveria ser feita por policiais civis e não por policiais militares, cuja incumbência é realizar o patrulhamento ostensivo, e não realizar investigação, atribuição essa, no entendimento dele, da Polícia Judiciária.

A tensão entre os policiais do Deic e do DHPP aumentou ainda mais após a chegada dos PMs da Rota na sede do departamento de homicídios, conduzindo presos Marcos Henrique Soares Brito, 23, e o tio dele, Allan Soares Pereira, 44.

Nos bastidores do DHPP a conversa era de que a Rota tinha feito lambança e prendido pessoas erradas. A denúncia a ser checada envolvia Matheus Soares de Brito, 19, irmão de Marcos. Agentes contaram que a policial ficou muito nervosa com a confusão feita pelos PMs.

Na sede do DHPP, os militares disseram que apreenderam munição de fuzil no Ford Fiesta de Allan e também na moto de Marcos. O rapaz não estava no endereço e foi contatado pelo tio e orientado, a pedido do PMs, a retornar à casa para conversar com os agentes da Rota.

Quando os PMs mostraram para Allan um saco com munição no carro dele, ele afirmou que o material não estava no veículo. A família disse que os PMs "intrujaram os projéteis". Marcos recebeu voz de prisão. E contou que os PMs lhe comunicaram que o levariam até uma delegacia da área.

"Prisão ilegal"

Porém, segundo Marcos, os militares pararam na avenida Assis Ribeiro e ficaram 20 minutos inspecionando a moto dele. Só depois seguiram para o DHPP. O rapaz alegou que soube da munição encontrada na moto dele na sede do departamento e também negou ser o dono do material.