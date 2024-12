Traficante preso pela PF tinha 'chave do Deic', disse delator do PCC ao MP Um traficante de drogas preso pela Polícia Federal em junho de 2008, na zona leste da capital, "tinha, em 2022, a chave do Departamento Estadual de Investigações Criminais, um dos mais importantes departamentos da Polícia Civil de São Paulo, e pagava propina para policiais da unidade". A revelação foi feita ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo, por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, assassinado a tiros no aeroporto internacional de Guarulhos, no dia 8 de novembro. Veja o texto completo de Josmar Jozino