Primo de Elmar jogou dinheiro vivo pela janela antes de ser preso pela PF

Os investigadores da Polícia Federal se depararam com uma situação inusitada ao deflagrar nesta terça-feira (10), em Salvador, uma operação para apurar desvios de recursos do Dnocs (Departamento Nacional de Obras contra a Seca). Um dos alvos de prisão arremessou uma bolsa de dinheiro vivo pela janela de sua residência no momento da ação policial, de acordo com investigadores que acompanham a ação.

O alvo da prisão que protagonizou esse episódio foi Francisco Nascimento, vereador de Campo Formoso e ex-secretário executivo da prefeitura. Ele é primo do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA), um dos líderes do Centrão. O irmão de Elmar, Elmo, é prefeito de Campo Formoso, principal cidade de sua base política.

Apesar de ser vereador em Campo Formoso, Francisco estava em um apartamento em Salvador quando foi cumprida sua prisão. A bolsa acabou sendo interceptada pela PF. No seu interior, os investigadores encontraram diversos maços com notas de R$ 100. A estimativa inicial era de que o montante totalizava R$ 250 mil. Os valores ainda serão levados para a contagem oficial.