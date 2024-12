Lula escapa de sequelas de saúde, mas cirurgia reabre ferida sucessória

Volta a discussão sucessória, volta mesmo. Até para o próprio Lula. É mais do que simbólico o fato de essa coisa ter sido deflagrada no momento que ele estava discutindo com [o presidente da Câmera dos Deputados], Arthur Lira (PP-AL) emendas parlamentares. É só dor de cabeça mesmo. De fato, simbólicas e reais. José Roberto de Toledo, colunista do UOL

O colunista Tales Faria apurou que a cirurgia de Lula assustou membros do PT.

Começa a ter dentro do PT uma certa dúvida por relação ao Alckmin. O Alckmin é um cara do bem e tal, mas ele sempre foi um 'tucano de carteirinha'. Muita gente no PT ficou assustada. Imagina se o Alckmin vira presidente da República?

Fica aquele susto, ele vai ser reeleito com mais idade, o Lula está mais velho, como é isso? E como vão ser as alianças no caso [de uma reeleição]? Correr o risco de tentar a reeleição com mais idade, com mais risco de novas hemorragias. Tudo isso. Volta o fantasma da idade. Tales Faria, colunista do UOL

O que aconteceu com Lula?

O presidente Lula se queixou de dores na cabeça no fim da tarde de ontem, após o encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.