Trabalhadores pardos do Centro-Oeste têm mais risco de morrer no calor Em meio à mais severa estiagem em quatro décadas e com 70% dos municípios brasileiros atingidos pela seca, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), focos de incêndio têm se alastrado e batido recordes pelo país. Para além do impacto sobre o meio ambiente e a saúde humana, uma pesquisa da Universidade Estadual de Maringá, publicada pela revista científica Safety Science, traça um perfil dos trabalhadores brasileiros vítimas de acidentes ligados ao calor extremo. Profissionais do Centro-Oeste, pardos ou amarelos, entre 41 e 60 anos, estão mais associados a episódios graves com risco de morte, quando submetidos a temperaturas acima da média. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto