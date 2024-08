Musk amplia ataques, chama Moraes de 'criminoso' e Lula de 'cão de colo'

Um dos ataques veio acompanhado de uma postagem na qual era informado que o Supremo ordenou o congelamento das contas da Starlink no Brasil, empresa também de Musk. Momentos depois, ele ainda afirmou estar de acordo com um comentário numa das postagens, indicando que o congelamento ocorria por conta de sua recusa em nomear um representante legal no Brasil.

Para os apoiadores de Musk, caso esse representante seja nomeado, ele seria imediatamente preso.

Moraes determinou hoje (29) o bloqueio de contas da empresa Starlink como forma de quitar multas do X por descumprir ordens judiciais.

Os ataques de Musk continuaram momentos depois das primeiras mensagens. Numa terceira postagem nas redes, Musk chamou Moraes de "criminoso do pior tipo, disfarçado de juíz".

Musk vem mantendo uma batalha contra as instituições brasileiras, acusando o Supremo de censura e insistindo em difundir comentários e ataques contra Moraes, Lula e outros membros dos três poderes no Brasil.